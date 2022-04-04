İzmir'de Zam Protestosu - Haberler

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İzmir'de Zam Protestosu

DailyMotion.com - Güncel
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İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Gündoğdu Meydanı'nda "Sömürüye, yoksulluğa, zamlara, savaşa karşı İzmir Buluşması" pankartı açarak basın açıklaması yapıldı.

İZMİR (DailyMotion.com) - İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Gündoğdu Meydanı'nda "Sömürüye, yoksulluğa, zamlara, savaşa karşı İzmir Buluşması" pankartı açarak basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, başta temel tüketim ürünlerine yapılan zamların geri alınması ve ücretlere zam yapılması talebi dile getirildi

DailyMotion.com / Güncel

Gündoğdu Meydanı, Demokrasi, İzmir, Güncel, Haberler

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