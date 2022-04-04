İzmir'de Zam Protestosu

İZMİR (DailyMotion.com) - İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Gündoğdu Meydanı'nda "Sömürüye, yoksulluğa, zamlara, savaşa karşı İzmir Buluşması" pankartı açarak basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, başta temel tüketim ürünlerine yapılan zamların geri alınması ve ücretlere zam yapılması talebi dile getirildi

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