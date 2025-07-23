İzmir'de Zabıta Ekipleri Seyyar Satıcıyı Darbetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde seyyar satıcı Ahmet Serdar Koyğun, zabıta ekipleri tarafından darbedilip yüzüne biber gazı sıkıldı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi. Durumla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıta ekipleri, çıkan tartışmada seyyar satıcı Ahmet Serdar Koyğun'u (47) darbedip yüzüne biber gazı sıktı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Ahmet Serdar Koyğun ile tezgahına el koymak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine zabıta ekipleri, Koyğun'u darbederken, yüzüne de biber gazı sıktı. Olayı gören ve yardım etmek için araya giren bir vatandaşın da darbe aldığı öğrenildi.

Öte yandan meydana gelen olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde zabıta ekiplerinin seyyar satıcıyı darbettikleri ve yüzüne biber gazi sıktıkları, yaşanan arbedede bir kadının da darbedildiği ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
3 çocuk annesi kadın, tabancayla vurularak öldürüldü

Genç kadın, evinde korkunç halde bulundu! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen Galatasaray kampına katılmayacak

Osimhen Galatasaray kampına katılmayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.