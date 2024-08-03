İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 12'si çocuk 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 12'si çocuk 16 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Öte yandan Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 11'i çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.