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İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 73 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 73 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 73 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

Menderes ilçesi açıklarında da yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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