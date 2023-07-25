İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 61 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Foça ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Yunanistan unsurlarınca geri itilen 61 düzensiz göçmen kurtarıldı. Seferihisar'da 28, Foça'da ise 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, Foça açıklarında durdurulan bir lastik botta 18 düzensiz göçmen yakalandı ve Leventler Koyu'ndan yardım talebinde bulunan 16 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.