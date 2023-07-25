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İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 61 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Seferihisar ve Foça ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Yunanistan unsurlarınca geri itilen 61 düzensiz göçmen kurtarıldı. Seferihisar'da 28, Foça'da ise 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, Foça açıklarında durdurulan bir lastik botta 18 düzensiz göçmen yakalandı ve Leventler Koyu'ndan yardım talebinde bulunan 16 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ve Foça ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 61 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri anlaşılan 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Foça ilçesi açıklarında ise yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Lastik botta 18 kişi yakalandı, koyda mahsur kalan 16 düzensiz göçmen de kurtarıldı

Öte yandan Foça açıklarında durdurulan hareket halindeki lastik botta 18 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçede karadan ulaşımı olmayan Leventler Koyu'ndan yardım talebinde bulunan 16 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik gemisiyle kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel

Seferihisar Yunanistan İzmir Güncel Haberler

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