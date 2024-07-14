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İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

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İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Seferihisar ve Urla açıklarında ise 88 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphelileri de gözaltına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, Seferihisar ve Urla açıklarında ise 88 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8'i çocuk 15 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

Urla açıklarında ise Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 19'u çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Alaçatı Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise karada gözaltına alındı.

Öte yandan Seferihisar açıklarında da durdurulan lastik bottaki 19'u çocuk 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Seferihisar Yunanistan Menderes Göçmen İzmir Urla Dünya Güncel Haberler

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