İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 10 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca, Dikili ilçesi açıklarında durdurulan bir lastik botta da 13 düzensiz göçmen yakalandı.