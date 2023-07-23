İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 10 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca, Dikili ilçesi açıklarında durdurulan bir lastik botta da 13 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 10 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Bu arada Dikili ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta da 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.