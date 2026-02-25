Haberler

İzmir'de yükümlülerin iftar için hazırladığı yemekler 2 bin kişiye ulaştırılıyor

Güncelleme:
İzmir'de aşçılık eğitimi alan yükümlüler tarafından iftar için günlük hazırlanan 2 bin kişilik yemek, Türk Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay İzmir Şubesi işbirliğinde yürütülen çalışmada, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ndeki bazı yükümlülere Buca Halk Eğitim Merkezi'nde aşçılık eğitimi verildi. Pratik ve teorik eğitimde başarılı olan 9 yükümlü, aşçı yardımcılığı sertifikası almaya hak kazandı.

Bu yükümlüler ve 13 aşçıyla günde 2 bin kişilik hazırlanan yemekler, Türk Kızılay aracılığıyla iftarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Ayrıca, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde kurulan çadırlarda da 250 kişiye iftar veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, projenin örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

Yükümlülerin mesleki bilgi ve becerilerini artırarak iş gücüne katılmalarını hedeflediklerini vurgulayan Yeldan, "Proje, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor. Türk Kızılay ile yaptığımız işbirliği protokolü örnek bir protokol. Bu faydanın herkese ulaşması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
