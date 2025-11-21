İzmir'de Yüksek Kar Vaadiyle 300 Milyon Lira Dolandırıcılık Davası

İzmir'de yüksek kar vaadiyle 10 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan özel bir bankanın şube müdürü Hatice Ö'nün (48) yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hatice Ö, bazı tutuksuz sanıklar ile mağdurlar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Hatice Ö. kardeşinin borçları nedeniyle tefecilerin kendisini, annesini ve yeğenini ölümle tehdit ettiğini, elden verilen paraların bir kısmını bu şekilde harcadığını belirterek, "Ya annem ya da yeğenim ölecekti. Utanarak söylüyorum, bunu yaptığım için suçluyum biliyorum. Keşke bu olay çok daha önce ortaya çıksaydı." dedi.

Kimseyi dolandırmadığını savunan Hatice Ö, "Herkes işlemlere kendi imzasını kendi isteğiyle attı ve işlemlere kendi sesiyle onay verdi. Herkes daha çok kazanmak istiyordu. Bugün herkes 'dolandırıldım, kandırıldım' diyor. Bu insanları dolandırmak için plan yapmadım. Çoğu kişi benden belge dahi istemiyordu. Bankada yaşanan bir olaydan sonra belge isteyenlere de çıktı alıp veriyordum. Sistemin dışındaki paralar için de belge istendiğinde, sahte belge çıkarıp verdim. Herkes cımbızla bir şeyleri çekip konuşuyor fakat ne kadar kazandığını, onlar için ne kadar fedakarlık yaptığımı söylemiyorlar. İnsanlar para kazanmasa bana paralarını elden verir miydi?" ifadelerini kullandı.

Davaya konu olan tutarın 300 milyon lira olmadığını anlatan Hatice Ö, pandemi sürecinden bugüne kadar enflasyon, döviz ve altın fiyatlarındaki artış nedeniyle miktarın artığını belirtti.

Söz verilen tutuksuz sanıklar da kendilerinin olayla bir ilgisi olmadığını, ticaret kuralları içinde işlem yaptıklarını ve Hatice Ö'nün ifadesinde de olayı tek başına yaptığını itiraf ettiğine dikkati çekerek, suçsuz olduklarını söyledi.

Yurt dışında yaşayan ve Hatice Ö'nün akrabası olan mağdur Ö.D. de, yurt dışında kazandığı 106 bin İsviçre frangını Türkiye'de değerlendirmek için banka hesabına yatırdığını belirterek, "Hatice Ö. daha çok kazanabileceğime ikna etmesi üzerine parayı hesabına aktarılması için talimat verdim. Bir süre sonra paranın akıbetini sorunca bana 135 bin franka çıktığını söyledi fakat hesabımda para yoktu. Haberleri okuyunca dolandırıldığımı anladım, şikayetçiyim." diye konuştu.

Mağdur E.D. ise yurt dışında yaşadığını ve Hatice Ö'den şikayetçi olduğunu aktararak, "Hesabımdaki 150 bin dolar ve 100 bin İsviçre frangı param parça parça başka hesaplara aktarmış ve çekilmiş. Mağdurum ve şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme başkanı, Hatice Ö'nün tutukluluk halinin devamına, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına hükmederek duruşmayı 10 Şubat 2026'ya erteledi.

Olay

Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisi ve 2 iş insanın 27 Haziran 2024'te dolandırıldıkları şikayeti üzerine, özel bir bankanın şube müdürü Hatice Ö. ile bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" suçlamasıyla soruşturma başlatmış, gözaltına alınarak tutuklanan S.Ç. bir süre sonra serbest bırakılmış, Hatice Ö. ise yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğindeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Hatice Ö'nün mağdurlardan bazılarına "kur korumalı mevduat ile altın hesabında değerlendireceğini", bazılarına ise "fiziki altın alacağını" söyleyerek topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı, 10 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı öne sürülmüştü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hatice Ö'nün (48), "nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli zimmet" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 113 yıla, tutuksuz sanık S.Ç'nin (48) ise "nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli zimmet" suçlarından 76 yıla kadar hapsi istemiyle hazırlanan iddianame İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.