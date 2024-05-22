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İzmir'de Yüksek Faizle Borçlandırma Operasyonu: 40 Gözaltı

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İzmir'de maddi olarak zor durumda olan kişilere yüksek faizle para verip borçlandırarak haksız kazanç elde ettikleri suçlamasıyla 40 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de maddi olarak zor durumda olan kişilere yüksek faizle para verip borçlandırarak haksız kazanç elde ettikleri suçlamasıyla 40 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yaşlı, emekli ve engelli vatandaşların da bulunduğu maddi açıdan zor durumdaki 97 kişiyi, yüksek faizle borçlandırdıkları ve yaklaşık 12 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri suçlamasıyla 41 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı, 1 firari şüpheliyle ilgili çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 tüfek, 2 tabanca, 250 fişek ve mağdurlara ait çok sayıda senet, evrak ve dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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