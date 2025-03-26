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İzmir'de Yüklü Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İzmir'de düzenlenen narkotik operasyonunda 160 bin 940 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Sürücü B.T. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 160 bin 940 sentetik ecza hap ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince takibe alınan otomobil, Konak ilçesinde durduruldu.

Araçtaki aramada, 160 bin 940 sentetik ecza hap ele geçirildi, sürücü B.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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