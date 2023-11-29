İzmir'de yük ve yolcu taşımacılığında kış lastiği zorunluluğu yok
İzmir'de yük ve yolcu taşımacılığı yapan taşıtlar ile hususi araçlarda kış lastiği kullanmanın zorunlu olmayacağı bildirildi. Şehirler arası kara yollarında ise kış lastiği kullanma zorunluluğu devam edecek.
İzmir'de yük ve yolcu taşımacılığı yapan taşıtlar ile hususi araçlarda kış lastiği kullanmanın zorunlu olmayacağı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir'in aralık-nisan arasındaki sıcaklık ortalamasının 7 derecenin üzerinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Kent genelinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan taşıtlar ile hususi araçlarda kış lastiği şartının aranmayacağı belirtildi.
Şehirler arası kara yollarında ise 1 Aralık-1 Nisan 2023 tarihleri arasında, kış lastiği kullanma zorunluluğunun devam ettiği belirtildi.