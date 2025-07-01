İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı Gözaltında

1)İZMİR'DE 'YOLSUZLUK' OPERASYONU; TUNÇ SOYER VE CHP İL BAŞKANI DA GÖZALTINDA (2)

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İZBETON ve bazı kooperatiflere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 157 kişiden 120'si gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasındaki eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü Gürkan Erdoğan da emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemleri sürerken, gözaltına alınanların yakınları ve çok sayıda partilinin emniyet önünde beklediği görüldü. CHP İzmir İl Örgütü'nden bazı yöneticilerin de süreci takip etmek üzere emniyet binasına geldiği belirtildi.

Öte yandan yine soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise parti programı nedeniyle bulunduğu Ankara'da gözaltına alındı. Aslanoğlu'nun işlemlerinin ardından İzmir'e getirileceği öğrenildi.