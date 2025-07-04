İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 30 Kişi Tutuklandı

30 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 99 kişiden aralarında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu toplam 30 kişi tutuklandı. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesi sona eren eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında kararın da kısa süre içinde çıkması bekleniyor.