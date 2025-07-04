İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 30 Kişi Tutuklandı
İzmir'deki yolsuzluk operasyonu kapsamında, aralarında CHP İl Başkanı ve İZBETON Genel Müdürü'nün de bulunduğu 30 kişi tutuklandı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında kararın yakında açıklanması bekleniyor.
30 KİŞİ TUTUKLANDI
İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 99 kişiden aralarında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu toplam 30 kişi tutuklandı. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesi sona eren eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında kararın da kısa süre içinde çıkması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel