İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 30 Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'deki yolsuzluk operasyonu kapsamında, aralarında CHP İl Başkanı ve İZBETON Genel Müdürü'nün de bulunduğu 30 kişi tutuklandı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında kararın yakında açıklanması bekleniyor.

30 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 99 kişiden aralarında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu toplam 30 kişi tutuklandı. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesi sona eren eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında kararın da kısa süre içinde çıkması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a yeni görev

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a yeni görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da sıcaklar 40 dereceye ulaştı, tarlalar halıyla kaplandı

Turistler akın ediyor! Sıcaklık 40 dereceye ulaştı, tarlalar kaplandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.