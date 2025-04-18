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İzmir'de Yolcu Treni Raydan Çıktı

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İzmir'de bakım sonrası perondan ayrılan yolcu treninin arka vagonu raydan çıktı. Olayda yolcu bulunmadığı belirtildi. Detaylar ve çalışmalar devam ediyor.

İZMİR'de atölyede bakımı yapılan yolcu treninin perondan ayrılmasından bir süre sonra vagonlarından biri raydan çıktı. Trende yolcu bulunmadığı bildirildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Halkapınar Metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. TCDD Loko Bakım ve Atölyesi'nde gerekli işlemleri ve bakımı yapıldıktan sonra perondan ayrılan iki vagonlu trenin arka vagonu, çıkış yaptıktan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Durumu fark eden makinist treni durdurdu. Vagonunun tekrar raya oturtulması için çalışma başlatıldı. Trende yolcu bulunmadığı belirtildi.

Haber - Kamera: Tolga TAHÇI / İZMİR,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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