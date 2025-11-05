İzmir'de Yol Verme Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

İzmir'in Konak ilçesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ahmet Cinoğlu'nun (34) kullandığı 06 BHY 474 plakalı Türk Kızılay'a ait hafif ticari araç, Faik Paşa Mahallesi'ndeki sokakta M.A. (28) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobille karşılaştı.

İki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.A. tabancayla Cinoğlu'nu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Cinoğlu ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinden kaçan M.A.'yı suç aleti tabancayla yakaladı.

Türk Kızılay'dan açıklama

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran aşevi personelinin görevi sırasında saldırıya maruz kaldığını söyledi.

Saldırıya uğrayan Cinoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Karadeniz, "Bu saldırı bizleri ihtiyaç sahiplerinin yanında durmaktan alıkoymayacaktır. Kızılay olarak saldırganın en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız." dedi.

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış da olaya tepki göstererek, bunun sahada yapılan çalışmaları engellenemeyeceğini ifade etti.