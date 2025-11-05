Haberler

İzmir'de Yol Verme Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

İzmir'de Yol Verme Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde, trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ahmet Cinoğlu hafif yaralanırken, saldırgan M.A. polis tarafından yakalandı. Türk Kızılay, saldırının kendilerini engellemeyeceğini açıkladı.

İzmir'in Konak ilçesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ahmet Cinoğlu'nun (34) kullandığı 06 BHY 474 plakalı Türk Kızılay'a ait hafif ticari araç, Faik Paşa Mahallesi'ndeki sokakta M.A. (28) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobille karşılaştı.

İki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.A. tabancayla Cinoğlu'nu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Cinoğlu ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinden kaçan M.A.'yı suç aleti tabancayla yakaladı.

Türk Kızılay'dan açıklama

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran aşevi personelinin görevi sırasında saldırıya maruz kaldığını söyledi.

Saldırıya uğrayan Cinoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Karadeniz, "Bu saldırı bizleri ihtiyaç sahiplerinin yanında durmaktan alıkoymayacaktır. Kızılay olarak saldırganın en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız." dedi.

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış da olaya tepki göstererek, bunun sahada yapılan çalışmaları engellenemeyeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
Jose Mourinho'dan beğeni alan hareket

Onu daha önce böyle görmediniz!
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.