İzmir'de Yoğun Yağışlar Nedeniyle 198 İhbar Alındı

AFAD: İzmir ilimizin Foça İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi ve İsmet Paşa Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle 198 ihbar (su baskını, bilgi talebi, mahsur kalma vb.) alınmıştır. Gelen ihbarlara ekipler tarafından müdahale edilmektedir. Müdahale çalışmalarında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Belediye, DSİ, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlardan toplam; 587 personel, 265 araç görev almaktadır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel