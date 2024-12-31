İzmir'de Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Polis Denetimleri
İzmir'de polis ekipleri, yılbaşı asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla önemli noktalarda denetimlerde bulunarak, araç sürücülerine alkol testi uyguladı ve kural ihlali yapanlara cezai işlem yaptı.
İzmir'de polis ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla kentin önemli noktalarında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, kontrol noktalarında durdurdukları araçların evraklarını inceledi, sürücülere alkol testi yaptı.
Kural ihlali yapan ve alkollü araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.
ATV motorlu polis timi de yaya yoğunluğunun yaşandığı alanlarda devriye görevini yürüttü.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel