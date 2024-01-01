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İzmir'de yılbaşı tedbirleri kapsamında polis denetimleri

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İzmir'de polis ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerde bulundu. Ekipler, kontrol noktalarında araçları durdurarak evrak incelemesi ve alkol testi yaptı. Kural ihlali yapan ve alkollü araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İzmir'de polis ekipleri yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla kentin önemli noktalarında gece boyunca denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kontrol noktalarında durdurdukları araçların evraklarını inceledi, sürücülere alkol testi yaptı.

Kural ihlali yapan ve alkollü araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kontrol noktalarından kaçmaya çalışan bazı araç sürücüleri polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

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