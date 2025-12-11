İzmir'de yeni yıl öncesi alkol ve tütün operasyonu

İZMİR'in yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen 68 farklı operasyonda tonlarca etil alkol, sahte içki ve gümrük kaçağı tütün mamulleri ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yıl öncesi 68 farklı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 8,3 ton etil alkol, 930 litre sahte içki, 5 içki yapımında kullanılan aroma, 494 bin 560 içi doldurulmuş makaron, 84 bin 400 boş makaron, 5 bin 454 paket gümrük kaçağı sigara, 873 gümrük kaçağı puro, 351 kilogram tütün, 806 ilaç ve 497 elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Ekiplerin dün Karabağlar ve Torbalı'da düzenledikleri operasyonlardaki aramalarında 650 litre kaçak içki ile 640 litre taklit etiketli etil alkol bulundu. Devletin 15 milyon lira vergi kaybının uğramasının önüne geçilen operasyonlarda 86 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 4 şüpheli tutuklandı.

Haber - Kamera: Tolga TAHÇI / İZMİR,