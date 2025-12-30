İzmir'de yılbaşı gecesi 13 bin 385 kolluk personeli sahada olacak

İzmir Valisi Süleyman Elban, yılbaşı gecesi 13 bin 385 kolluk personelinin sahada görev yapacağını söyledi.

İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yılbaşı tedbirleri ve yürütülen çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenleyen Elban, son bir ayda kaçak içkiyle mücadelenin sıklaştığını, denetimlerin artarak devam ettiğini belirtti.

31 Ocak'ta trafikte yaşanacak sorunlara yönelik ekiplerin artırıldığını, uygulamaların sürdüğünü ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın huzur içerisinde evlerine ya da yılbaşına girecekleri mekanlara erişmeleri ve güvenle, huzur içerisinde evlerine dönmeleri, bu süreçte yapacakları alışveriş ortamlarında rahat etmeleriyle ilgili birçok tedbir alındı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan yılbaşı akşamı için 13 bin 385 arkadaşımızı görevlendirdik. Onlar görev başında olacaklar. Hem şehir merkezinde hem kırsalda hem de denizde görev yapacaklar. Denizde, havada ve karada destek alınarak bu tedbirler devam ettirilecek. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş alanlarında, eğlenmek ya da kutlamayla ilgili yapacakları toplu alanlarda her türlü güvenlik tedbiri alındı."

Yılbaşı gecesi güvenlik birimlerinin yanı sıra AFAD, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerinin görev başında olacağını, haberleşme ve enerjide sorunların yaşanmaması için ilgili kurumlarla görüştüklerini ve tedbirlerin alındığını aktaran Elban, gıda güvenliği ve sağlıklı gıdaya erişim için de ekiplerin sahada olacağını, gıda ve iş yeri denetimlerinin yoğun bir şekilde titizlikle sürdürüleceğini anlattı.

Elban, vatandaşların yeni yılını tebrik ederek, "İzmirli hemşehrilerimizin, yılbaşı programını ilimizde geçirecek olan misafirlerimizin huzurla, keyifle, güvenle, sağlıklı bir şekilde yeni yıla girmeleriyle ilgili başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla gerekli olan tedbirleri aldık." dedi.

Toplantının ardından Vali Elban ve beraberindekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı, çalışanların yeni yılını kutladı.