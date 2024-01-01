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İzmir'de Yılbaşı Denetimlerinde Havaya Ateş Açan 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İzmir'de polis ekipleri tarafından yılbaşı denetimleri kapsamında, havaya ateş açan 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında çok sayıda tabanca ile tüfek ve fişek ele geçirildi.

İzmir'de polis ekipleri tarafından yılbaşı denetimleri kapsamında, havaya ateş açan 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşında asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, yılbaşı kutlamalarında havaya ateş açıp tehdit oluşturan şüphelileri tespit ederek yakaladı.

Şüphelilerin üst aramalarında çok sayıda tabanca ile tüfek ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 kişiye "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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