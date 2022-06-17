İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonda 18 tutuklama

İZMİR'de, yeşil reçeteli ilaçları usulsüz sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise jandarmadaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl haziran ve ekim aylarında düzenlediği operasyonda, yeşil reçeteli ilaçları usulsüz sattıkları iddiasıyla, aralarında doktor ve eczacıların da olduğu 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i jandarmadaki ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen diğer 20 şüpheliden 18'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.