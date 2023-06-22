İzmir'de yerli buğday tohumlarından olumlu rekolte

İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Buca ilçesinde yerli buğday tohumunun dikildiği alanda gerçekleştirilen hasat töreninde, Efe, Kayra ve Meltem adlı yerli buğday çeşitlerinden güzel bir rekolte elde edildiği açıklandı.

İzmir'de Efe, Kayra ve Meltem adlı yerli buğday tohumları rekolteye olumlu yansıdı.

İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğünce Buca ilçesinde yerli buğday tohumunun dikildiği alanda hasat töreni düzenlendi.

Törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, atıl tarım arazilerinin tarıma kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar kapsamında, 2022 yılı sonunda 100 tona yakın yerli, milli çeşitlerden oluşan buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde ıslah edilen ve yetiştirilen Efe, Kayra ve Meltem buğday çeşitlerinin tarım arazilerine dikildiğini aktaran Özen, "O projenin sonucunu görmek için şu an üreticimizin tarlasında hasat gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl ilimizde yaklaşık 240 bin dönüme yakın bir alanda 93 bin ton civarında bir buğday üretimi gerçekleşmişti. Bu sene hem üretim alanımızda hem de üretim miktarımızda bir artış var. Dönüm başına almış olduğumuz ürün de geçen yıl 300-350 kilogram civarındayken bu sene 700-750 elli kilogram civarında. Yer yer bir tona yakın bir rekolte gözlemliyoruz." diye konuştu.

Özen, üretim alanı ve miktarının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sadece çeşitle ilgili bir durum değil. Aynı zamanda havaların da güzel gitmesi, yağmurlu gitmesi, bunu etkileyen faktörlerden. Fakat genel itibarıyla baktığımız zaman Efe, Meltem ve Kayra çeşitlerinden güzel bir sonuç elde ediyoruz. Bu sonuçlar bize bundan sonraki üretim sezonunda bu projeyi devam ettirmek noktasında bir motivasyon oldu."

Üretici Adil Demir de dönümde ortalama 900 kilogram ürün alacaklarını belirterek, "Sadece buğdayı değil bunun yanında samanı da önemli. Ben hayvancılık da yapıyorum. Saman da çok kaliteli ve çok verimli." dedi.