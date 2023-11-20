İzmir'de Yere Attığı İsrail Bayrağının Üzerine Basan Pakistan Uyruklu Bir Kişi Kafasına Silah Dayayarak Eylem Yaptı

İzmir’in Konak ilçesinde bir kişi, yere serdiği İsrail bayrağının üzerine bastı ve bir elinde kafasına dayadığı tabanca, diğer elinde de Türk bayrağı tutarak eylem yaptı. Özel Harekat polislerinin uzun süren ikna çabası sonucu teslim olan kişinin Pakistan uyruklu ve isminin Muhammed olduğu belirtildi.

Haber: SULTAN EYLEM KELEŞ – Kamera: KERİM UĞUR

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, yere serdiği İsrail bayrağının üzerine bastı ve bir elinde kafasına dayadığı tabanca, diğer elinde de Türk bayrağı tutarak eylem yaptı. Özel Harekat polislerinin uzun süren ikna çabası sonucu teslim olan kişinin Pakistan uyruklu ve isminin Muhammed olduğu belirtildi.

İzmir'in Konak ilçesi Cumhuriyet Bulvarı'nda öğlen saatlerinde bir erkek, aracını yol ortasına bıraktı ve İsrail protestosu yaptı. Yol kenarındaki binaya yaklaşan ve yere İsrail bayrağı sererek üzerine basan bu kişi yanında getirdiği silahı da kafasına dayadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Özel Harekat polisleri, elinde Türk bayrağı bulunan ve isminin Muhammed olduğu belirtilen Pakistan uyruklu bu kişinin yanına giderek uzun bir süre boyunca kendisini ikna etmeye çalıştı.

Polislerin iki saatlik çabasının ardından bu kişi eylemine son verdi. Polislerin gözaltına aldığı eylemcinin araca binerken ağladığı görüldü. Pakistanlı Muhammed, gözaltına alınırken basın mensuplarının "Bu eylemi neden yaptınız" sorusunu yanıtsız bıraktı. Eylemcinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

İsrail'i protesto etmek için eylem yapan Muhammed'in, kiraladığı arabanın üstüne "Fatih Sultan bizim, Mustafa Kemal de bizim", "Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de seni seviyorum. Lütfen sen de gör İzmir'i. İzmir halkının yüreği büyüktür. Allah'ımız birdir, dinimiz birdir. Türk Kürt de birdir" yazılı pankart astığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

VİDEO 1:

Eylemden Detay Görüntü

VİDEO 2:

Eylemci ile Müzakere ve Eylemcinin Gözaltına Alınışı