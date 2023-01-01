İzmir'de yeni yıl kutlamaları

İzmirliler yeni yıla Alsancak Gündoğdu Meydanı'ndaki kutlamalarla "merhaba" dedi.

Yeni yıl dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılmak isteyenler akşam saatlerinden itibaren alana geldi.

Polis ekipleri, meydanın girişlerinde güvenlik önlemi aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, burada yaptığı konuşmada, İzmirlilerin yeni yılını tebrik etti.

Bu yılın Cumhuriyetin 100'üncü yılı olduğunu hatırlatan Soyer, "Bugün yepyeni bir yıla giriyoruz. Bugün aynı zamanda 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin ikinci yüzyılının başlangıcı. Yine sımsıkı sarılacağız birbirimize." dedi.

Daha sonra şarkıcı Gülşen konser verdi. Meydanda kurulan platformdan çalınan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, coşkulu müzikle eğlendi.