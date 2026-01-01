İzmirliler yeni yıla coşkuyla girdi
İzmir'de vatandaşlar, işlek cadde ve sokaklarda yeni yıl kutlamaları yaparken, emniyet güçleri güvenliği sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştirdi.
YENİ YIL COŞKUYLA KARŞILANDI
İzmir'de vatandaşlar, işlek cadde ve sokaklardaki kutlamalarla yeni yıla girdi. İşletme ve restoranlarda da yılbaşı kutlamaları saat 00.00'ı göstermesinin ardından devam ederken, emniyet güçleri kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı denetimler yapmaya devam ediyor.
Yağmur ÖNGÜN - Gökhan KILIÇ/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel