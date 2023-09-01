İzmir'de yeni adli yıl düzenlenen törenle başladı

İzmir'de, 2023-2024 Adli Yılı açılışı için tören düzenlendi. Törende konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, şehit polis Fethi Sekin'in şehit düştüğü yeri ziyaret ederek göreve başladığını söyledi.

İzmir Adliyesi önündeki törende İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur ve İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Adliye içinde devam eden törende konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Tosun, yaz kararnamesi ile İzmir Adliyesinde göreve başlayan yeni hakim ve savcılara başarı diledi. İzmir Adliyesinde, Fethi Sekin'in şehit düştüğü yeri ziyaret ederek göreve başladığını belirten Tosun, "Fethi Sekin, İzmir Adalet Sarayına yapılan hain bir saldırıyı sorumluluk alarak engelledi. Kendisini bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Bize şunu gösteriyor; her daim sorumluluk alarak görev bilinciyle hareket etmemizi. Biz de bu görevimizi bu şuurla yapacağız. Görev sırasında şehit düşen Musa Can kardeşimizi de rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Tosun, yargı mensupları olarak görevlerinin, adaletin tecellisini sağlamak olduğunu dile getirerek, "Milletimizi, hukuki güvenlik, huzur ve mutluluk içerisinde yaşamasına katkı sağlamak bizim hem kanuni hem de vicdani sorumluluğumuzdur" diye konuştu. İzmir Adliyesinde göreve birkaç hafta önce başladığını vurgulayan Tosun, "Önceliğimiz, adliyede görev yapan tüm arkadaşlarımız adaletin hızlı, etkin dağıtılması için gerekli düzenlemeleri yapmak, daha iyi çalışma ortamı sağlamak için üzerimize düşen görevi yapacağız" ifadelerini kullandı.

İzmir Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur, hukukun üstünlüğü ve mutlak adaletin gerçekleştirmesi adına yapılan tüm iyileştirmeler ve adımların, halka hizmet etmek ve halktaki adalet ve adalete inancı gerçekleştirmek olduğunu söyledi. İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu. - İZMİR