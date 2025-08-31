İzmir'de Yeğenini Vuran Zanlı Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde E.Y., yeğeni Bilal Y. ile tartıştıktan sonra tabancayla ateş açarak yeğenini öldürdü. Olay sonrası E.Y. gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde yeğenini tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Eşrefpaşa Caddesi'nde E.Y. (61) ile yeğeni Bilal Y. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Y, tabancayla Bilal Y'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bilal Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli E.Y, polis ekiplerince suç aleti tabancayla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Beşiktaş'ın gündemindeki Cerny, Instagram'da Siyah-Beyazlıları takibe aldı

Transfer bitiyor! Süper Lig devini sosyal medyadan takibe aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir Sındırgı'da 3.7 büyüklüğünde deprem

6.1'lik depremin vurduğu Balıkesir'de bir deprem daha!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.