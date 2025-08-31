İzmir'de Yeğenini Vuran Zanlı Gözaltına Alındı

İzmir'in Konak ilçesinde yeğenini tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Eşrefpaşa Caddesi'nde E.Y. (61) ile yeğeni Bilal Y. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Y, tabancayla Bilal Y'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bilal Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli E.Y, polis ekiplerince suç aleti tabancayla gözaltına alındı.