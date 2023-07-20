İzmir'de Yeğen Tarafından Vurulan Dayılar Arasında Ölü ve Yaralılar Var

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yeğeni tarafından tabancayla yaralanan 2 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, miras meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucunda gerçekleşti. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yeğeni tarafından tabancayla yaralanan 2 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adalet Mahallesi'nde yaşayan B.M.K. (35), dün akşam saatlerinde, aralarında miras meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan dayıları Basri K. (52) ve C.K. (49) ile bir araya geldi.

Çıkan tartışma sonrası B.M.K. yanındaki tabancayla iki dayısını tabancayla vurup yaralayarak kaçtı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Basri K. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralı C.K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.