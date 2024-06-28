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İzmir'de yaz Kur'an kursu inşaatının yıkılacağı iddiasıyla mahalleli nöbet tutuyor

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaz Kur'an kursu inşaatının kentsel dönüşüm alanında yer alması nedeniyle yıkılacağı iddiası üzerine mahalleli nöbet tutmaya başladı. Mahalle sakinleri, inşaatın yıkılmasını engellemek için araçlarıyla inşaatın yolunu kapattı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaz Kur'an kursu inşaatının kentsel dönüşüm alanında yer alması nedeniyle yıkılacağı iddiası üzerine mahalleli nöbet tutmaya başladı.

Uzundere Mahallesi'nde geçen yıl yapımına başlanan yaz Kur'an kursu inşaatının belediye tarafından yıkılacağını ileri süren vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren inşaatın önünde toplandı.

Mahalleli yıkıma engel olmak için araçlarıyla inşaatın yolunu da kapattı.

Mahalle sakinlerinden Adem Kemerkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece boyunca inşaatın önünde nöbet tutacaklarını söyledi.

Yıkım kararına karşı olduklarını belirten Kemerkaya şunları kaydetti:

"Bu gibi tesisler isteriz ki belediye tarafından, yetkililer tarafından yapılıp halka sunulsun ama maalesef kentsel dönüşüm alanında olduğu ve projeler bir türlü faaliyete geçmediği için bunlar yapılamadı. Bu binayı da bölge insanları, imece usulü, yardım ve bağışlarla yaptı. Bugün aldığımız duyuma göre, binanın kaçak bina olmasından dolayı yıkım kararı çıkmış. Belediyeye ait iş makineleri de araziye gelmiş durumda. Sabahleyin de bu binanın yıkımı gerçekleşecektir. Fakat binanın yapımına katkı sunan insanlarla beraber yıkıma karşı olduğumuz için nöbet tutuyoruz. Sabah da burada herkes yıkımın engellenmesi çabasında olacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

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