İzmir'de Yaya Üst Geçidine Zarar Veren 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

İZMİR'in Menemen ilçesinde yaya üst geçidinin plastik korkuluklarına tekme ve yumruklarla zarar verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Ekim'de Menemen ilçesi Kasımpaşa Mahallesi'nde, Menemen Belediyesi Kültür Merkezi yanında bulunan yaya üst geçidinde meydana geldi. Yürüyen merdiveni kullanan 5 kişi, merdivenin yanındaki plastik korkuluklara yumruk ve tekmelerle zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmada şüphelilerin K.H.A. (17), A.A. (18), B.N. (19), M.C.K. (18) ve M.S. (19) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyede sevk edilen şüphelilerden K.H.A. ve B.N. tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri ise serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,