İzmir'de Yaşlılık Çalıştayı Gerçekleşiyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de yaşlı nüfusunun yaşam kalitesini artırmak amacıyla İl Yaşlılık Çalıştayı düzenleniyor. Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum temsilcilerinin katılacağı çalıştayda, yaşlıların sosyal ve sağlık ihtiyaçları ele alınacak.

İzmir'de yaşlı nüfusunun yaşam kalitesini artırmak, karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve politikalar geliştirmek amacıyla İl Yaşlılık Çalıştayı gerçekleştirilecek.

İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yarın yapılacak çalıştaya kamu kurum ve yerel yönetim temsilcileri, muhtarlar, akademisyenler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gönüllüler ve çeşitli meslek grupları katılacak.

Çalıştayda kentteki yaşlıların durumu, sosyal, ekonomik ve sağlık temelli ihtiyaçlarının tespiti, yaşlılara yönelik uygulama örneklerinin alınması ve geliştirilmesi, sosyal hizmetlerin arttırılmasına yönelik konu başlıkları II. Yaşlılık Şurası kapsamında ele alınacak.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor

Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Feyenoord'u eledi! UEFA ülke puanı uçtu

Fenerbahçe, Feyenoord'u eledi! UEFA ülke puanı uçtu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.