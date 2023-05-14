İZMİR'DE YAŞLI VE ENGELLİ SEÇMENLER SANDIK BAŞINDA

İZMİR'de sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar oy kullanmak üzere sandıklara gitmeye başladı.

İZMİR'de sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar oy kullanmak üzere sandıklara gitmeye başladı. İzmir'in Konak ilçesindeki Millet Mahallesi'nde oy kullanan yaşlı seçmenler, vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini belirterek, büyük bir heyecan yaşadıklarını söyledi.

Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri İlkokulu'nda oyunu kullanan Neriman Demirkol (85) erken saatte hazırlanıp vatandaşlık görevini yerine getirmek istediğini belirtip, "Ben zaten erken kalkıyorum. Bugün de kalktım ve görevimi yapmak istedim" dedi. Bastonuyla oy kullanacağı okulun yolunu tutan Mustafa Kolcu (82) da 'Kızımla geldim. Normalde dışarı çıkamıyorum. Bugün oy kullanmak için geldim. Hangi aday hayırlı olacaksa o o seçilsin" diye konuştu.

Yalnız yaşadığını anlatan Ağa Kaptan (86) ise 'Hakkımızda hayırlısı. İçimde heyecan var. Bacağım kırık. Evim kira. Komşum beni arabasına aldı buraya getirdi. Oyumu kullanıp eve döneceğim. Umarım ülkemizde dövüş kavga biter. Bir olalım hür yaşayalım istiyorum" ifadelerini kullandı.

TEKERLEKLİ SANDALYESİYLE GELDİ

Eşi Armağan Pekküçük ile oy kullanan Cevdet Pekküçük (43) de bir iş kazası nedeniyle tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürdüğünü belirtip, "Görevimizi yaptık, oyumuzu kullandık. Ülkemiz için hayırlısı olur inşallah" diye konuştu.(DHA)