İzmir'de yaşlı bakımevi sakininin ölümüne ilişkin davada tanıklar dinlendi - Haberler

İzmir'de, vücudunda yanık izleri bulunduğu belirtilerek götürüldüğü hastanede vefat eden 85 yaşındaki Fatma Uraz'ın "taksirle ölümüne neden oldukları" iddiasıyla haklarında dava açılan hastabakıcı T.A. ile yaşlı bakımevi sorumlu Su N.Ö'nün yargılanmalarına devam edildi.

İzmir 43. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar N.Ö. ve T.D, hayatını kaybeden Fatma Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer ile avukatlar katıldı.

Duruşmada tanıklar dinlendi.

Tanıklardan N.S, Fatma Uraz'ın hayatını kaybettiği yaşlı bakımevinde 8 ay kadar "kurum hekimi" olarak görev yaptığını söyledi.

Kesin olmamakla birlikte Uraz'a "pemfigus" rahatsızlığı tanısı koyduğunu, 5-6 kez polikliniğe gönderdiğini, ailesine durumu bildirdiğini anlatan N.S, şu ifadeleri kullandı:

"Ön tanıda Fatma Uraz'ın rahatsızlığının pemfigus denilen bir rahatsızlık olabileceğini belirtmiştim. Huzurevinin de bundan haberi vardı. Her gün pansumanı yapılıyordu. Bu hastalığın kendine özgü tedavisinde kullanılan ilaçlar da vardı ancak kesin tanı olmadığından bu ilaçların kullanılması mümkün olmamıştı. Pemfigus hastalığı daha çok yaşlılarda meydana gelir. Vücutta su toplaması şeklinde sonuçlar meydana gelmektedir. İç organ tutulumları da yapmaktadır. Bu hastalığı neyin tetiklediğini bilmemiz mümkün değildir. Ben aşırı sıcak veya soğuk suyun buna etkisi olup olmadığını bilemem. Bu konuda uzmanların dinlenmesi gerekir. Bu hastalığın ilaçları da uzman hekim tarafından yazılması gerekmektedir. Ayrıca özel bakım gerektiren bir hastalıktır."

Hemşire ve hasta bakıcı da ifade verdi

Tanık B.V, olay günü görevli hemşirenin kendisi olduğunu belirtti.

Banyo sonrası vücudunda kızarıklık olduğu belirtilen Uraz'ın yanına gidince, elinin üzerinde kızarıklık fark ettiğini ve suyun sıcaklığına baktığını ifade eden B.V, şöyle konuştu:

"Sonra bacağında bir kızarıklık olduğunu gördüm ve fotoğrafladım. Sağlık kurumuna attım resmi. Sonra doktorumuzu aradım. Sadece kızarıklıktı, pembemsiydi. Daha önceden de vücudunda oluyordu. Doktor ile konuşup kremini sürdüm. Daha önce yaptığı banyolarda vücudunda kızarıklıklar oluyordu, fakat o gün vücudunda daha fazla kızarıklıklar vardı. Yanık olsa vücutta su toplaması olurdu. Hastaneye sevk edildiğinde benim ilk gördüğüm durumdan daha ileri bir kızarıklık bulunuyordu."

Yaşlı bakımevi personeli tanık M.B, olay günü personelin kurumda kalan yaşlılara banyo yaptırdığını söyledi.

Uraz'ın cildinde soyulmalar olduğunu kendisine söylediğini ifade eden M.B, şunları kaydetti:

"Sağlık birimine haber verdim ve baktığımda dökülme şeklindeydi. Sonra suyu kontrol ettik. Hemşire sıcaklığına baktığında ben de yanındaydım. Benim anladığım gibi yanık gibi durmuyordu. Kızarıklık bile bulunmuyordu. Ben suyun sıcaklığını kontrol etmedim. Yıkama işlemleri kovadan yapılıyordu."

Hakim, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Güzelbahçe ilçesindeki yaşlı bakımevinde, banyosu yaptırıldıktan 5 gün sonra 21 Eylül 2018'de vefat eden 85 yaşındaki Fatma Uraz'ın ölümüne ilişkin, ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Pek çok rahatsızlığı bulunan Fatma Uraz'ın vücudunda yanık izleri görüldüğü belirtilirken, Fatma Uraz'a son banyosunu yaptıran hastabakıcı T.A. ile yaşlı bakımevi sorumlusu N.Ö. hakkında, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İddianamede T.A, "asli", N.Ö. "tali kusurlu" olarak değerlendirilmişti.