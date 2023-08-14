Üye Girişi
Haberler

İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken botlarının arızalanması üzerine geri dönen 21 düzensiz göçmen yakalandı. Alaçatı Mahallesi yakınlarında tespit edilen göçmenler jandarma tarafından yakalandı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken botlarının arızalanması üzerine geri dönen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Alaçatı Mahallesi yakınlarında bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye jandarma ekibi yönlendirildi.

Ekipler kaçmaya çalışan 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Söz konusu göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları ve botlarının arızalanması üzerine geri döndükleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel

Jandarma Alaçatı Çeşme İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title