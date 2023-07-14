İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

İZMİR'in 2 ayrı ilçesinde atölyeye çevirdikleri iş yerlerinde, yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde 23 tabanca, 3 tüfek, 1 adet el yapımı boru tipi tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 31 şarjör, 155 fişek ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Konak ve Bornova ilçelerinde önceden belirlenen 2 ayrı iş yerine baskın yaptı. Silah atölyesine çevrilen iş yerlerinde yapılan aramalarda 23 tabanca, 3 tüfek, 1 adet el yapımı boru tipi tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 31 şarjör, 155 fişek, çok sayıda silah parçası ve silah imalatında kullanılan ekipman ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.