İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde atölyeye çevrilen iş yerlerinde yapılan baskınlarda 23 tabanca, 3 tüfek, 1 el yapımı boru tipi tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 31 şarjör ve 155 fişek ele geçirildi. İlgili şüpheliler gözaltına alındı.

İZMİR'in 2 ayrı ilçesinde atölyeye çevirdikleri iş yerlerinde yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı; 23 tabanca, 3 tüfek, 1 el yapımı boru tipi tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 31 şarjör ve 155 fişek ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine, Konak ve Bornova ilçelerinde önceden belirlenen 2 ayrı iş yerine baskın yaptı. Silah atölyesine çevrilen iş yerlerindeki aramalarda 23 tabanca, 3 tüfek, 1 el yapımı boru tipi tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 31 şarjör, 155 fişek, çok sayıda silah parçası ve silah imalatında kullanılan ekipman ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.