İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: Baba ve 2 Oğlu Gözaltında

İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: Baba ve 2 Oğlu Gözaltında
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen baba ve iki oğlu polis tarafından gözaltına alındı. Evin baskınında 18 ruhsatsız tabanca ve silah ekipmanları ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen baba ve 3 oğlunun yaşadığı eve baskın yaptı.

Polis ekiplerince eve gizlenmiş 18 ruhsatsız tabanca, 135 tabanca namlusu, 37 fişek ile bazı silah parçaları ele geçirildi.

Operasyonda, Zakir A. (59) ile oğulları Zeki A. (32) ve Musa A. (23) gözaltına alındı.

Musa A'nın, "silah ticareti" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Polis ekipleri diğer şüpheli Murat A'nın (27) yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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