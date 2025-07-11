İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'de yapılan operasyonda yasa dışı silah ticareti yapan 9 kişi yakalanarak tutuklandı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İzmir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Örgütlü şekilde silah ve mühimmat ticareti yaparak haksız kazanç sağladığı belirlenen 9 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 78 tabanca ve şarjörü, 834 tabanca fişeği, 2 tabanca namlusu, 3 tabanca icra mili ve yayı, kılıç ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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