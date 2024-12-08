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İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 26 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 26 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Bornova ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüphelinin otomobili ve evlerinde düzenlenen operasyonda toplam 26 ruhsatsız tabanca yakalandı. Şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen şüphelinin otomobili ile iki ayrı eve düzenlenen operasyonda 26 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İnönü Mahallesi'nde ikamet eden Ayhan E'nin yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin adresini ve otomobilini takibe alan polis, zanlının kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının, Evka 4 Mahallesi'nde zula ev olarak kullandığı arkadaşının evinde ve kendi ikametinde yapılan aramada da 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
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