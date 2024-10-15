İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 2 Gözaltı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ödemiş Organize Suçlar Büro Amirliği görevlileri, yasa dışı silah ticareti ve imalatı yaptığı tespit edilen şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 20 sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve 30 tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler S.C. ve Y.C.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.