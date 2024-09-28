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İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 16 Gözaltı

İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 16 Gözaltı
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İzmir'de gerçekleştirilen helikopter destekli operasyonda, yasa dışı silah ticareti yapan 16 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İZMİR'de kurdukları atölyelerde kurusıkı ve arızalı tabancaları çalışır hale getirerek yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilere yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. 16 şüpheli yakalanırken, operasyonda çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan alet ve malzeme ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kamufle edilen kaçak silah atölyelerinde kurusıkı tabancaları el ve makine yardımıyla namlularını ve birtakım parçalarını değiştirerek, gerçek ateşli silahlara çevirdikleri, örgütlü şekilde yasa dışı silah ve mühimmat satışı yaparak gelir sağladıkları, aynı zamanda suç örgütlerine silah temin ettikleri ileri belirlenen şüphelileri tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonrasında operasyon için düğmeye basıldı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Önceden belirlenen adreslere helikopter destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 16 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 30 tabanca, 36 tabanca şarjörü, 188 tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 41 av tüfeği kartuşu, 2 tabanca gövdesi, 2 tabanca sürgüsü, 5 tabanca icra mili ve yayı, çok sayıda silah tamamlayıcı parçası ve 28 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 11 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan 5 şüphelinin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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