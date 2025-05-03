İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama

İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama
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Bornova'da gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen V.K. gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen V.K. gözaltına alınıp, tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2 iş yeri ve 2 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda V.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen V.K., tutuklandı.

Haber: Dinçer Can SONER / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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