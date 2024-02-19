İzmir'de yasa dışı silah imalatı ve ticareti operasyonu

İzmir'de yasa dışı şekilde silah imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 1 otomobilde de arama yapıldı.

Aramalarda, 1'i kurusıkı 4 tabanca, 8 şarjör, 69 fişek, tabanca parçaları ile silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.