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İzmir'de Yasa Dışı Silah İmalatı Operasyonu: 2 Tutuklama

İzmir'de Yasa Dışı Silah İmalatı Operasyonu: 2 Tutuklama
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İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen yasa dışı silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı silah imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenlendi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 271 tabanca, 7 tüfek, 450 şarjör, 800 icra mili uç kapağı, 3 bin 660 icra mili ve yayı, 2 bin 560 şarjör dip tablası, 1050 iğne tutucu, 130 tetik emniyeti, 850 kilit yayı,120 şarjör tutucu, 400 arka blok pimi, 48 sürgü mandalı, 1055 pim, 550 emniyet düğmesi, 250 şarjör dip tabla kilidi, 850 iğne kilidi, 657 tabanca söküm mandalı, 995 gez ve arpacık, 440 tetik kolu, 2 bin 900 sürgü tutucu, 2550 gerdel, 1900 şarjör alt tabla tutucu, 750 ön kızak, 475 tabanca iğnesi, 970 tabanca gövdesi, 95 namlu, 760 tetik, 6 bin 950 kovan çıkarıcı, 4 sürgü, 9 namlu kalıbı, 11 bıçak ve silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutukladı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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