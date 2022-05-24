Yasa dışı geçişle mücadele sürüyor - Haberler

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Yasa dışı geçişle mücadele sürüyor

AA - Güncel
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İzmir'in Dikili, Karaburun, Urla, Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 237 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Dikili, Karaburun, Urla, Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 237 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Mayıs'ta Dikili ilçesi Kabakum Mahallesi'nde arazide önleyici kolluk faaliyeti yürüttü.

Ekipler bu sırada yasa dışı geçiş hazırlığındaki 4 Yemen ile 6 Eritre uyrukluyu yakaladı.

Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi'nde 23 Mayıs'taki yol kontrolü sırasında 7 Irak, 11 Suriye ve 17 Afganistan uyruklunun geçişe hazırlandığı belirlendi, organizatör oldukları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Urla ilçesi Zeytineli Mahallesi'nde ise 62 Afganistan, 32 Mısır, 10 Suriye ve 3 Filistin uyruklu düzensiz göçmen ile organizatör oldukları öne sürülen 6 şüpheli tespit edildi.

Çeşme ile Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli yürütülen çalışma sonucu, Yunanistan'a geçmeye çalışan 23 Suriye, 7 Filistin, 23 Liberya, 15 Kongo, 15 Yemen, 1 Gabon ve 1 Gambiya uyruklu kurtarıldı.

Yakalanan ve kurtarılan 237 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

AA / Güncel

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