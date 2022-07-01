İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 59 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 59 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 59 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde 29 Haziran'da yürüttükleri önleyici devriye faaliyetleri sırasında Afganistan uyruklu 59 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler, düzensiz göçmenlerin geçişini organize ettiği öne sürülen şüpheliyi gözaltına aldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Jandarmadaki işlemlerinin adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı. AA / Şafak Yel - Güncel Güncel Haberler

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