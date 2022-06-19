İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 41 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş yapmaya çalışan 41 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş yapmaya çalışan 41 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Haziran'da Atatürk Mahallesi'nde yürüttükleri önleyici devriye faaliyeti esnasında, 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı. Düzensiz göçmenler, idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheliler ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Hüseyin Bağış - Güncel Seferihisar İzmir Güncel Haberler

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