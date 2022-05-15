İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 27 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 27 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 27 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı geçiş hazırlığındaki 27 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı geçiş hazırlığındaki 27 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 13 Mayıs'ta Şehit Mehmet Mahallesi'nde önleyici kolluk faaliyeti sırasında 17 Yemen, 4 Senegal, 6 Eritre uyruklu olmak üzere 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, ormanlık alanda yakaladıkları M.Ş, H.B, M.C. ve U.U'yu geçişi organize ettikleri suçlamasıyla gözaltına aldı.

Olayda 1 minibüs, 1 kamyonet, 2 lastik bot, 1 bot motoru, 30 can yeleği, 10 can simidi, 3 pompa cihazı, 1 akü ve 60 litre benzin ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.ğ

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Mayıs, Çeşme, İzmir, Güncel, Haberler

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